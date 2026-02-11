رئيس وزراء إسبانيا يتهم ماسك بالإضرار بالصحة العقلية للمراهقين

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إيلون ماسك مالك منصة إكس، بانتهاك القانون المحلي والإضرار بالصحة العقلية للمراهقين، وذلك في أحدث تصعيد للخلاف العلني بينهما.
وفي كلمة أمام البرلمان في مدريد اليوم الأربعاء، قال سانشيز إن ماسك “ملياردير ينتهك القوانين الإسبانية باستمرار ويدمر الصحة العقلية ليس فقط للجمهور بأسره، ولكن أيضا للفئات الصغيرة الأكثر ضعفا، أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما”.
يذكر أن هذه التصريحات هي الأحدث في سلسلة من الانتقادات العلنية بين سانشيز وماسك، الذي انتقد حملة رئيس الوزراء الإسباني لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخططه لتقنين وضع نحو نصف مليون مهاجر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ويأتي اقتراح سانشيز للحد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في إطار حركة أوسع في أوروبا وأستراليا ودول أخرى. وتهدف الخطة الإسبانية أيضا إلى تحمل الرؤساء التنفيذيين لمنصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن خطاب الكراهية على المنصات.