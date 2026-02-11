Icon

Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

رئيس وزراء إسبانيا يتهم ماسك بالإضرار بالصحة العقلية للمراهقين

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ مساءً
رئيس وزراء إسبانيا يتهم ماسك بالإضرار بالصحة العقلية للمراهقين
المواطن - فريق التحرير

اتهم رئيس ‌الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ​إيلون ماسك مالك منصة إكس، بانتهاك القانون ⁠المحلي والإضرار بالصحة العقلية للمراهقين، وذلك في ‌أحدث تصعيد للخلاف العلني بينهما.

رئيس وزراء إسبانيا يهاجم ماسك

وفي كلمة أمام البرلمان في مدريد اليوم الأربعاء، قال سانشيز إن ماسك “ملياردير ينتهك القوانين الإسبانية باستمرار ويدمر الصحة العقلية ليس فقط ​للجمهور بأسره، ⁠ولكن أيضا للفئات الصغيرة الأكثر ضعفا، أولئك الذين ‌تقل ​أعمارهم عن 16 عاما”.

يذكر أن هذه التصريحات هي الأحدث في سلسلة ‌من الانتقادات العلنية بين سانشيز وماسك، الذي ​انتقد حملة رئيس الوزراء الإسباني لمنع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخططه لتقنين وضع ​نحو نصف مليون مهاجر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ⁠اقتراح سانشيز للحد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ⁠إطار حركة أوسع في ⁠أوروبا وأستراليا ودول أخرى. وتهدف الخطة الإسبانية أيضا إلى تحمل الرؤساء التنفيذيين لمنصات ⁠التواصل الاجتماعي المسؤولية ​عن خطاب الكراهية على المنصات.

