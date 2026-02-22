Icon

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال
المواطن - فريق التحرير

أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- تصريحاتِ سفيرِ الولايات المتحدة الأمريكية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ما يُثَارُ من الطرح التضليلي، والأوهام العبثيّة المتعلقة بخيالات التمدُّد الإسرائيلي في أراضي الشرق الأوسط.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه التصريحات الزائفة وغير المسؤولة، التي تُمثّل استهتارًا غيرَ مسبوقٍ بأمن المنطقة وسيادة دُوَلِها، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتُخالِف الالتزامات الواضحة في خطة السلام الأمريكية.

وجدَّد فضيلتُه التأكيدَ على أنّ الضامنَ الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في المنطقة هو إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونداءاتها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و”إعلان نيويورك” لحلّ الدَّولَتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة، بشأن حقّ الشعب الفلسطيني التاريخي والثابت في تقرير مصيرِه، وإقامة دَولتِه، مؤكدًا أنّ هذا الحق لا يُمكن التأثيرُ عليه بأمثال هذه التصريحات، ببرهانها الخاسر والمفتقر لأدنى درجات المسؤولية السياسية.

