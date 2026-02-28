Icon

السعودية

رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣٧ مساءً
رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية
المواطن - واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّدَ معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العدوان الإيراني السَّافِر الذي ينتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ولا سيما في ظلّ الموقف الواضح والحاسم للمملكة من الهجمات على إيران، وما بذلَته من جهودٍ حثيثة مُخلصة لتجنيب الشعب الإيراني والمنطقة مخاطرها.

وجدّدَ فضيلتُه باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتها، التأكيدَ للتضامنِ الكاملِ مع المملكة، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنِها واستقرارِها وسلامة شعبها، سائلًا الله تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلّ سوء ومكروه.

