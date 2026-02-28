في اتصال هاتفي بولي العهد.. الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة قطر والأردن والمغرب والبحرين يدينون الاعتداءات الإيرانية الغادرة على السعودية الدفاعات الجوية الإماراتية تعلن التصدي لمزيد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت السعودية ولي العهد وماكرون يبحثان هاتفيًا التطورات الخطيرة للأوضاع في المنطقة مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الصارخ والآثم على أراضي الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني #يهمك_تعرف .. خطوات التسجيل في حساب المواطن
أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّدَ معالي الأمين العام رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العدوان الإيراني السَّافِر الذي ينتهك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ولا سيما في ظلّ الموقف الواضح والحاسم للمملكة من الهجمات على إيران، وما بذلَته من جهودٍ حثيثة مُخلصة لتجنيب الشعب الإيراني والمنطقة مخاطرها.
وجدّدَ فضيلتُه باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلّتها، التأكيدَ للتضامنِ الكاملِ مع المملكة، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ لحماية أمنِها واستقرارِها وسلامة شعبها، سائلًا الله تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلّ سوء ومكروه.