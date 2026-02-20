رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز رئاسة الشؤون الدينية تعزّز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين طيران ناس يزيد السعة المقعدية بنسبة 20% ويطرح أكثر من 1.7 مليون مقعد للرحلات خلال رمضان مآذن المسجد الحرام.. هندسة فريدة تعكس عراقة الطراز الإسلامي عبر العصور قرى ميسان في رمضان.. مجالس عامرة وملامح اجتماعية تحكي الهوية تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في كينيا الصحة تستدعي طبيبًا روّج لمعلومات مضللة عن أدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان
أعلنت شركة رسوخ للتطوير العقاري إطلاق مشروعها السكني الجديد “فلل رُفى” في حي البساتين بقلب الدرعية، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العمراني، ويعكس رؤية الشركة في تقديم منتجات سكنية تجمع بين جودة البناء والتصميم المعماري العصري.
ويضم المشروع مجموعة من الفلل بمساحات متنوعة تلائم احتياجات الأسر المختلفة، مع تصاميم هندسية مدروسة تراعي أعلى معايير التخطيط الداخلي واستغلال المساحات، بما يوفّر بيئة سكنية متكاملة تعزز مفاهيم الراحة والخصوصية.
ويجسد مشروع فلل رُفى، التزام شركة رسوخ بمعايير تنفيذ دقيقة وجودة تشطيبات عالية، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل المعمارية التي تضفي طابعًا مميزًا على كل وحدة سكنية، بما يواكب تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ في مواقع حيوية.