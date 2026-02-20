رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية

أعلنت شركة رسوخ للتطوير العقاري إطلاق مشروعها السكني الجديد “فلل رُفى” في حي البساتين بقلب الدرعية، ليشكّل إضافة نوعية إلى مشهد التطوير العمراني، ويعكس رؤية الشركة في تقديم منتجات سكنية تجمع بين جودة البناء والتصميم المعماري العصري.

ويضم المشروع مجموعة من الفلل بمساحات متنوعة تلائم احتياجات الأسر المختلفة، مع تصاميم هندسية مدروسة تراعي أعلى معايير التخطيط الداخلي واستغلال المساحات، بما يوفّر بيئة سكنية متكاملة تعزز مفاهيم الراحة والخصوصية.

ويجسد مشروع فلل رُفى، التزام شركة رسوخ بمعايير تنفيذ دقيقة وجودة تشطيبات عالية، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل المعمارية التي تضفي طابعًا مميزًا على كل وحدة سكنية، بما يواكب تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ في مواقع حيوية.