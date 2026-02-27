Icon

رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ مساءً
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
المواطن - واس

رُصد فجر اليوم اقتران هلال ليلة الجمعة العاشر من شهر رمضان المبارك مع نجم “المبسوطة” وكوكب المشتري، في مشهد فلكي بديع زيّن سماء منطقة الحدود الشمالية، واستمر حتى غروب القمر، وسط أجواء صافية أسهمت في وضوح الرصد.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن نجم “المبسوطة”، المعروف تاريخيًا باسم “الذراع المبسوطة”، هو إبسيلون الجوزاء، أحد النجوم العملاقة اللامعة في كوكبة التوأمين، ويُعد من النجوم البارزة التي اهتم بها العرب قديمًا في وصف السماء وتقسيم منازلها.

وأشار إلى أن النجم يُعرف أيضًا بعدة تسميات تراثية، فيما اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي تسميته الحديثة “إبسيلون الجوزاء”، لافتًا إلى أنه يتميز بسطوعه الواضح ضمن كوكبة التوأمين، ما يجعله سهل الرصد بالعين المجردة في الظروف المناسبة.

وأكد أن مثل هذه الظواهر الفلكية تُعد فرصة مهمة لهواة الرصد للتعرّف على مواقع النجوم والكواكب وتعزيز الاهتمام بعلم الفلك، مشددًا على أهمية التمييز بين نجم “المبسوطة” والشعرى اليمانية (سيريوس)، الذي يُعد ألمع نجوم السماء، ويختلف موقعه وخصائصه عن نجوم كوكبة التوأمين.

