رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر

رُصد التربيع الأول لهلال شهر رمضان لعام 1447هـ، اليوم، في سماء منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، في مشهد فلكي يُجسّد إحدى مراحل تطوّر القمر خلال دورته الشهرية.

وأفاد عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن هلال شهر رمضان وصل إلى طور التربيع الأول عصر اليوم عند الساعة 15:28، وهو الطور الذي يظهر فيه نصف قرص القمر مضاءً، نتيجة وقوعه بزاوية قائمة تقريبًا مع الشمس بالنسبة للأرض.

وأوضح أن هذه المرحلة تُعد من المراحل المهمة في منازل القمر، حيث تتيح للمهتمين بعلم الفلك فرصة رصد تفاصيل سطح القمر بوضوح، نظرًا لظهور الظلال على الفوهات والتضاريس القمرية، مما يعزز من دقة الرصد الفلكي.

ويأتي هذا الرصد ضمن الاهتمام المتزايد بمتابعة الظواهر الفلكية في منطقة الحدود الشمالية، وما تحظى به من تفاعل من قبل المختصين والهواة، في ظل صفاء الأجواء الصحراوية التي تساعد على الرصد الدقيق لمثل هذه الظواهر.