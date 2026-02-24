Icon

رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط Icon أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026 Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد إرثًا معماريًّا عمره نحو 4 قرون لمسجد المضفاة في بللسمر Icon  فهد بن سلطان يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية Icon تحولات الإفطار في رمضان بذاكرة أهالي الشمالية قبل 70 عامًا Icon محمية محمد بن سلمان تنجح بتتبع قط الرمال وتنجز دراسة جينية غير مسبوقة Icon الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا Icon تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية Icon مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق Icon

السعودية
حصاد اليوم

رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٥٠ مساءً
رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر
المواطن - واس

رُصد التربيع الأول لهلال شهر رمضان لعام 1447هـ، اليوم، في سماء منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر، في مشهد فلكي يُجسّد إحدى مراحل تطوّر القمر خلال دورته الشهرية.

وأفاد عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن هلال شهر رمضان وصل إلى طور التربيع الأول عصر اليوم عند الساعة 15:28، وهو الطور الذي يظهر فيه نصف قرص القمر مضاءً، نتيجة وقوعه بزاوية قائمة تقريبًا مع الشمس بالنسبة للأرض.

وأوضح أن هذه المرحلة تُعد من المراحل المهمة في منازل القمر، حيث تتيح للمهتمين بعلم الفلك فرصة رصد تفاصيل سطح القمر بوضوح، نظرًا لظهور الظلال على الفوهات والتضاريس القمرية، مما يعزز من دقة الرصد الفلكي.

ويأتي هذا الرصد ضمن الاهتمام المتزايد بمتابعة الظواهر الفلكية في منطقة الحدود الشمالية، وما تحظى به من تفاعل من قبل المختصين والهواة، في ظل صفاء الأجواء الصحراوية التي تساعد على الرصد الدقيق لمثل هذه الظواهر.

