رصد نحو 997 ملاحظة على الطرق بمختلف المناطق

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج اليوم الرابع لحملة ” طرق متميزة آمنة ” للعام السادس على التوالي، التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بهدف مسح شبكة الطرق خارج النطاق العمراني بما يسهم في رفع مستوى السلامة والصيانة على شبكات الطرق بالمملكة.

نتائج أعمال المسح

وكشفت “هيئة الطرق” عن نتائج أعمال المسح، حيث تم رصد 997 ملاحظة على طرق المملكة في اليوم الرابع من الحملة، بمشاركة أكثر من 620 عضوًا يمثلون وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطلاب الجامعات، ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق، إضافة إلى ممثلين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت الإحصائيات لليوم الرابع من الحملة أن منطقة الرياض سجلت 143 ملاحظة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ224 ملاحظة، فيما رصدت الفرق المشاركة نحو 150 ملاحظة في منطقة مكة المكرمة، و23 ملاحظة في منطقة القصيم، و26 ملاحظة في منطقة عسير، و 97 ملاحظة في منطقة الجوف.

و بينت الإحصائيات رصد 79 ملاحظة في منطقة تبوك، و 34 ملاحظة في الحدود الشمالية، وسجلت الفرق 49 ملاحظة في المنطقة الشرقية، و20 ملاحظة في منطقة جازان، و 92 ملاحظة في طرق حائل، إضافة إلى 32 ملاحظة في منطقة نجران، و 28 ملاحظة في طرق الباحة.

وجددت الهيئة العامة للطرق دعوتها للمواطنين والمقيمين كافة للمشاركة الفاعلة في الحملة، من خلال رصد وتصوير الملاحظات أو التشوهات البصرية ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 الذي يضم فريق عمل مؤهل من الموظفين المتخصصين، لتقديم الدعم والمساعدة السريعة والفعالة للمستفيدين، مؤكدةً التزامها المستمر بتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لمستخدمي الطرق.