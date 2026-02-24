“رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن حرس الحدود يستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء العمرة في رمضان أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع “الحج والعمرة” تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي رصد التربيع الأول لهلال رمضان في سماء عرعر مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10906 نقاط أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026
تتجلى في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك هوية بصرية خاصة تحمل عنوان “رمضان الرياض”، حيث تبرز مظاهر الزينة والإضاءة في المواقع الحيوية لتعكس طابعًا روحانيًا وحضريًا ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم.
وتأتي هذه الهوية ضمن توجه أمانة منطقة الرياض لإبراز حضور رمضان في الفضاءات العامة، وتعزيز جاذبية المدينة عبر عناصر بصرية موحدة ومتناسقة، حيث يمثل مشروع “رمضان الرياض” رؤية متكاملة في تصميم المشهد الحضري خلال الشهر الفضيل، من خلال توزيع الإنارات والمجسمات والعناصر الزخرفية في شوارع وميادين العاصمة، ويُسهم هذا التوجه في خلق بيئة تحتضن الأهالي والزوار وتمنحهم تجربة رمضانية مميزة تعزز ارتباطهم بالمكان.
وتعتمد الهوية على أكثر من 5000 عنصر إنارة تم اختيارها لتشكّل طابعًا بصريًا موحدًا بروح رمضانية، من هلال وفوانيس وزخارف ضوئية، تُضفي إيقاعًا بصريًا متناغمًا في مختلف المواقع.
وتتوزع عناصر الهوية الرمضانية في سبعة مواقع رئيسة من العاصمة، من بينها: ممشى الغدير، وطريق أبو جعفر المنصور، وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”، وشارع الشيخ حسن بن حسين بن علي، وميدان رائد الفضاء، وميدان تقاطع طريق الملك فهد مع خريص، شارع العليا.
وتحمل هوية “رمضان الرياض” رسالة تتجاوز الجانب الجمالي؛ إذ تأتي ضمن توجهات المدينة لتعزيز جودة الحياة، وتحويل الفضاءات العامة إلى أماكن نابضة بالتفاعل الإنساني، فالزينة الرمضانية لا تقتصر على الإضاءة فحسب، بل تمثل جزءًا من مشهد بصري متكامل يتناغم مع الفعاليات الرمضانية المتنوعة التي تشهدها الرياض خلال الشهر الكريم.