روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أجهزة روبوت تعمل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنية لخدمة المشاركين والمشاركات في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السابعة والعشرين، التي يتنافس فيها 129 متسابقًا ومتسابقة يمثلون فروع المسابقة الستة.

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

وتعمل هذه الروبوتات على تقديم معلومات شاملة حول المسابقة، تشمل أعداد المتسابقين وقيمة الجوائز التي تصل إلى 7 ملايين ريال وفروع المسابقة، بالإضافة إلى تقديم خدمة إرسال هذه المعلومات مباشرة عبر تطبيق “واتساب” للمتسابقين.

كما تمتاز الروبوتات بقدرتها على التعامل بأكثر من 95 لغة عالمية؛ مما يعكس حرص الوزارة على دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة القرآن الكريم وتعزيز تجربة المشاركين تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة انطلقت يوم أمس، حيث بدأت لجان التحكيم الاستماع إلى تلاوات المتسابقين والمتسابقات، ومن المقرر أن تستمر التصفيات حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.