روعة المكان والزمان.. ساعة مكة المكرمة تتزين بعبارة “رمضان مبارك”

تزينت ساعة مكة المكرمة، بعبارة “رمضان مبارك” في مشهد يعكس جمال المكان وقدسيته بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.

الأربعاء أول ايام رمضان 1447هـ

وكان الديوان الملكي قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن أول أيام رمضان لعام 1447هـ في المملكة.

وتقرر بمشيئة الله، أن يكون اليوم الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، ويوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.