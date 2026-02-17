روعة المكان والزمان.. ساعة مكة المكرمة تتزين بعبارة “رمضان مبارك”

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
تزينت ساعة مكة المكرمة، بعبارة “رمضان مبارك” في مشهد يعكس جمال المكان وقدسيته بمناسبة حلول شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.
بمناسبة حلول شهر رمضان.. ساعة مكة تتزين بعبارة "رمضان كريم" في مشهد يعكس جمال المكان وقدسيته#الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/R8Hr4p3c7X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2026
وكان الديوان الملكي قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن أول أيام رمضان لعام 1447هـ في المملكة.
وتقرر بمشيئة الله، أن يكون اليوم الثلاثاء المتمم لشهر شعبان، ويوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447هـ.