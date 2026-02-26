Icon

السعودية

رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٩ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

