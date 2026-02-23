رياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق اليوم الثلاثاء

تشهد مناطق متفرقة من المملكة، اليوم الثلاثاء استمرار التقلبات الجوية، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق، إلى جانب فرص لهطول أمطار متفرقة وتكوّن الضباب في أجزاء أخرى.

وبحسب الحالة الجوية المتوقعة، يستمر تأثير الرياح النشطة المحمّلة بالغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة – خاصة الأجزاء الساحلية منها – إضافة إلى مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

في المقابل، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، يصاحبها تكوّن للضباب في أجزاء منها، إلى جانب أجزاء من المناطق الشمالية للمملكة، ضمن حالة من التباين الجوي بين مناطق المملكة المختلفة.

وتأتي هذه الأجواء في إطار التقلبات الموسمية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة، وسط دعوات لمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار.