رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40–49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة السابعة مساءً.