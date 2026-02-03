Icon

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40–49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر –بمشيئة الله تعالى– حتى الساعة السابعة مساءً.

