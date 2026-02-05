Icon

هل يمكن إيقاف التجديد التلقائي؟ شبكة إيجار تجيب Icon متنزه الوادي في جيزان.. مشروع تنموي يعزز الجذب السياحي والترفيه Icon 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 99 من حساب المواطن Icon تحت رعاية الملك سلمان.. الصناعات العسكرية تنظم النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الأحد القادم Icon الجوازات.. خدمة إنسانية تصنع ابتسامة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى Icon البرنامج الوطني للمعادن.. خطوة إستراتيجية لتعزيز مكانة السعودية على خارطة التعدين العالمية Icon مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا Icon رياح نشطة على منطقة حائل Icon إعلان الجدول الزمني لموسم حج 1447هـ وإصدار التأشيرات في فبراير Icon الموسم المطري في السعودية لا يزال في منتصفه والقادم أقوى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
رياح نشطة على منطقة حائل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3–5) كلم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة
السعودية اليوم

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع...

السعودية اليوم