رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.