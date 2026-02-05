Icon

رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة 

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
رياح نشطة على منطقة نجران حتى السابعة 
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

