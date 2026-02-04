رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية اليوم

بتوجيه القيادة.. خالد بن سلمان يلتقي أمير قطر حرس الحدود يقيم معرض “وطن بلا مخالف” بمنطقة الرياض ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية الأول من نوعه.. انطلاق فعاليات هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية
نبّه المركز الوطني للأرصاد في المنطقة الشرقية، اليوم، من رياح نشطة تؤثر على عدد من محافظات ومدن المنطقة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وأوضح المركز أن تأثير الرياح النشطة يشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد، حيث قد تصل الرؤية الأفقية إلى شبه انعدام يتراوح بين 3 و5 كيلومترات.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هذه الحالة الجوية تستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.