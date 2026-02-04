Icon

رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية اليوم

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
رياح نشطة وأتربة على المنطقة الشرقية اليوم
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد في المنطقة الشرقية، اليوم، من رياح نشطة تؤثر على عدد من محافظات ومدن المنطقة، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأوضح المركز أن تأثير الرياح النشطة يشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد، حيث قد تصل الرؤية الأفقية إلى شبه انعدام يتراوح بين 3 و5 كيلومترات.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هذه الحالة الجوية تستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر، خصوصًا أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.

