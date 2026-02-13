Icon

رياح نشطة وأتربة على سكاكا وثلاث محافظات في الجوف

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على مدينة سكاكا وثلاث محافظات في منطقة الجوف يوم غد السبت.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كم.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة من مساء السبت.

