رياح نشطة وأتربة على سكاكا وثلاث محافظات في الجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على مدينة سكاكا وثلاث محافظات في منطقة الجوف يوم غد السبت.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر مدينة سكاكا ومحافظات دومة الجندل والقريات وطبرجل بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كم.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة من مساء السبت.