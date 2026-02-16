Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٨ مساءً
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل

تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مرتفعات منطقتي عسير والباحة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-26 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 22-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة وأتربة مثارة على سكاكا ومحافظاتها
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة على سكاكا ومحافظاتها

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

السعودية اليوم
تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل

السعودية اليوم