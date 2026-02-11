رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية، اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة، تشمل مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر؛ والتي تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة؛ مما تسبّب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.

وأفاد بأن هذه الحالة تبدأ الساعة الــ 9 صباحا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 7 مساءً.