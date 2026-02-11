رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية، اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة، تشمل مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر؛ والتي تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة؛ مما تسبّب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.
وأفاد بأن هذه الحالة تبدأ الساعة الــ 9 صباحا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 7 مساءً.