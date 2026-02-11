Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
رياح نشطة وارتفاع أمواج البحر في المنطقة الشرقية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية، اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة، تشمل مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر؛ والتي تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة؛ مما تسبّب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية.

وأفاد بأن هذه الحالة تبدأ الساعة الــ 9 صباحا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 7 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية 
السعودية اليوم

تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة...

السعودية اليوم
9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية
السعودية اليوم

9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية...

السعودية اليوم