رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تُسبب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع مستوى الأمواج في المناطق الساحلية.

وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.