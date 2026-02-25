#يهمك_تعرف | التأمينات الاجتماعية تُحدد 5 حالات لاستحقاق تعويض ساند ضد التعطل عن العمل الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت رياح وأتربة على المنطقة الشرقية حتى السادسة مساء النفط قرب أعلى مستوى في 7 أشهر برعاية فهد بن سلطان.. قصائد وطنية ومعرض تاريخي يزينان احتفال تبوك بيوم التأسيس طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق
نبَّه المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية اليوم، من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء، والعديد؛ مما تُسبب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع مستوى الأمواج في المناطق الساحلية.
وأفاد أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.