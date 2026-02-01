Icon

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١١ صباحاً
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة بوشهر الإيرانية
المواطن - واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر مدينة عسلويه بمحافظة بوشهر غربي إيران، صباح اليوم​​​.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية، أن الزلزال ضرب مدينة عسلويه جنوبي محافظة بوشهر, وعلى عُمق 18 كيلومترًا، ويبعد مركزه 24 كيلومترًا عن مدينة عسلويه.

