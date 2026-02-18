زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق جزر الملوك غرب إندونيسيا.

وقالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن الزلزال وقع على عمق 167 كم جنوب شرق جزر الملوك على عمق 112 كم, ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، إذ تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم “حلقة النار”، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا متكررًا.