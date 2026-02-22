زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس وظائف شاغرة لدى طيران أديل وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة 60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة
ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات على مقياس ريختر اليوم, قبالة ولاية صباح الماليزية في جزيرة بورنيو.
وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء, أن مركز الزلزال وقع على بعد أقل من 100 كلم شمال شرق عاصمة الولاية كوتا كينابالو وعلى عمق يناهز 619,8 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.