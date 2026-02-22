زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا

ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات على مقياس ريختر اليوم, قبالة ولاية صباح الماليزية في جزيرة بورنيو.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء, أن مركز الزلزال وقع على بعد أقل من 100 كلم شمال شرق عاصمة الولاية كوتا كينابالو وعلى عمق يناهز 619,8 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية ومادية جراء الزلزال.