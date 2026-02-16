Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“سار” ترفع جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم رمضان

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
“سار” ترفع جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم رمضان
المواطن - فريق التحرير

أكملت الخطوط الحديدية السعودية “سار” استعداداتها التشغيلية لموسم شهر رمضان لعام 1447هـ، عبر خطة تشغيلية متكاملة لقطار الحرمين السريع؛ لتعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع عدد الرحلات اليومية؛ بما يسهم في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ودعم انسيابية الحركة خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت “سار” أن الخطة التشغيلية لهذا الموسم تتضمن تشغيل أكثر من 3662 رحلة، بما يوفر ما يزيد على 1.7 مليون مقعد، استجابةً للطلب المتنامي على الرحلات بين المدينتين المقدستين، كما سيتجاوز عدد الرحلات اليومية 100 رحلة؛ بما يعكس ذلك الجاهزية التشغيلية العالية ومرونة إدارة الجداول الزمنية بما يتواءم مع أوقات الصلوات وحركة المعتمرين والزوار.

ويُعد قطار الحرمين السريع من أسرع قطارات الركاب في العالم، إذ تصل سرعته التشغيلية إلى 300 كيلومتر في الساعة، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كيلومترًا، بما يعزز تكامل منظومة النقل ويرتقي بتجربة السفر من حيث السرعة والراحة والموثوقية.

ويأتي تعزيز الجاهزية التشغيلية امتدادًا لجهود “سار” في تطوير أسطولها، حيث أعلنت مؤخرًا عن التعاقد على شراء 20 قطارًا جديدًا من شركة تالجو الإسبانية، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى دعم التوسع التشغيلي ورفع الطاقة الاستيعابية مستقبلًا، بما يمكّن من خدمة أعداد أكبر من الركاب خلال المواسم ذات الكثافة العالية.

وأكدت “سار” أن هذه الخطوات تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الارتقاء بكفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، وفي إطار ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله– من عناية فائقة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وحرصها المستمر على تسخير الإمكانات كافة؛ لتيسير أداء المناسك وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

