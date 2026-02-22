ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية

تحتفي الدرعية هذا العام بيوم التأسيس تحت شعار “ساسها خير”، تأكيدًا لمكانة العطاء كونه قيمة راسخة في تاريخها، إذ يعكس الشعار نهج الدرعية في ترسيخ الجود بوصفه ركيزة أساسية من ركائز قيام الدولة إلى جانب الأمن والتوحيد، مما يعزز مبادئ العطاء والخير بوصفهما عنصرًا ثابتًا في مسيرة المملكة منذ نشأتها.

وضمن هذه المناسبة, أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن تقويم متنوع يشتمل على فعاليات وتجارب نوعية، تهدف إلى تمكين الزوار من خوض رحلة فريدة بين الماضي والحاضر، مع إتاحة الفرصة للتعرّف على تاريخ الدولة السعودية.

تجارب متنوعة

وانطلقت الفعاليات في مختلف أحياء الدرعية التاريخية، حيث تنوّعت تجارب الزوار بين عدد من المناطق، تشمل حي الطريف التاريخي، وحي سمحان، وحي الظويهرة، ومنطقة الطوالع.

وتضمنت الفعاليات سلسلة من الجلسات المتنوعة، تشمل برنامج “سمرة” الذي يقدم جلسات سردٍ قصصي يقدمها راوٍ مختص، يستعرض خلالها محطاتٍ من تاريخ الدولة السعودية الأولى وصولًا إلى وقتنا الحالي، في إطارٍ تثقيفي يهدف إلى تعريف الزوار بالإرث التاريخي للدولة وتعزيز ارتباطهم به، كما يقدم برنامج “مسّيان” جلسات أكاديمية تتناول موضوعات متصلة بـالدرعية وتوسّع الدولة السعودية الأولى، وذلك من منظور معرفي يهدف إلى تعميق الفهم التاريخي وتسليط الضوء على الأبعاد السياسية والاجتماعية لمرحلة التأسيس، إضافة إلى “جلسات المداد”، التي تتضمن جلسات ثقافية حول حقبة التأسيس في الدرعية، باستضافة خبراء مهتمين في تاريخ الدولة السعودية الأولى، وبرنامج “عطاء الأمن” الذي يقيم جلسات تعليمية حول الأساليب الدفاعية التي بدأت في حقبة التأسيس في الدرعية.

وتقام تجربة إرشادية متخصصة بمناسبة يوم التأسيس ضمن الفعاليات المقامة في حي الطريف التاريخي، تقدّم عبر مسارين تاريخيين يسلّطان الضوء على أدوار القيادة والشراكة المجتمعية في مرحلة التأسيس، وذلك من خلال سردٍ قصصي مُعدّ خصيصًا لكل مسار، بما يعزّز فهم الزوار لمفاهيم البناء والاستقرار في بدايات الدولة.

ويستعرض المسار الأول “مسار راعي الأوّلة” سيرة المؤسس، الإمام محمد بن سعود، ودوره المحوري في إرساء دعائم الدولة السعودية الأولى وترسيخ أسسها السياسية والاجتماعية، فيما يركّز المسار الثاني على “مسار الأميرة موضي بنت سلطان أبي وهطان” زوجة الإمام المؤسس، مسلطًا الضوء على إسهاماتها في دعم المجتمع وتعزيز قيم العطاء والعمل الخيري، بوصفها أحد النماذج البارزة للشراكة المجتمعية في مرحلة التأسيس.

جلسات قصصية

وتستهدف فعاليات يوم التأسيس في الدرعية فئة الأطفال من خلال حزمة متنوعة تشمل جلسات قصصية مصحوبة بورش تفاعلية، وتحدي الألغاز الذي يسعى لتحفيزهم على التعلم عن طريق اللعب، وبرنامج “عطاء الحِرَف” حيث يقوم الأطفال من خلاله بتعلم أهم الحِرف التي ساهمت في بناء الدرعية.

وتبرز الجوانب الفنية في البرامج حيث تقام فعالية “كرم العطاء” التي تتضمن تصميمًا جداريًا مستوحى من سبالة موضي يسجل عليه الزوار ما يمثّله الكرم والعطاء المتوارث، إضافة إلى عروض الخيل التي تهدف إلى تسليط الضوء على جمال وأهمية الخيل العربي الأصيل، بما يتيح للزوار التعرّف على أبرز وأشهر سلالاته التي توارثتها الأجيال عبر التاريخ، ودوره الثقافي والتاريخي بوصفه أحد رموز الأصالة والقوة.

وتستمر الفعاليات والبرامج يومي 21 و22 فبراير في إطار جهود الهيئة إلى إبراز العمق التاريخي ليوم التأسيس وارتباطه بالدرعية بوصفها مهد انطلاق الدولة السعودية، وتعزيز الوعي بالإرث الوطني للدولة السعودية، من خلال تقديم برامج نوعية وتجارب ثقافية وتفاعلية، وترسيخ قيم الهوية والانتماء، وإتاحة الفرصة للزوار للتعرّف على محطات التأسيس ضمن محتوى يعكس مكانة المناسبة وأهميتها.