سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد

ارتبط صوت المدفع بشهر رمضان وعيديّ الفطر والأضحى بوصفه وسيلة تقليدية لإعلان دخول الشهر الكريم، ومواقيت الإفطار والسحور والإمساك، إلى جانب الاحتفاء بقدوم العيد، إذ تُطلق طلقاته الصوتية في أوقات محددة لتُسمع في نطاق واسع داخل المدن.
ولإعلان ثبوت شهر رمضان المبارك، يطلق المدفع سبع قذائف صوتية، ثم تتواصل يوميًا بطلقة عند الإفطار وأخرى عند السحور وطلقتين للإمساك، فيما تُطلق طلقات إضافية ابتهاجًا بدخول عيد الفطر، في ارتباط مباشر بمواقيت الشهر وشعائره.
ويعد هذا التقليد من المظاهر الراسخة في ذاكرة الأهالي، وسبق انتشار الوسائل الحديثة، ولا يزال حاضرًا في عدد من مناطق المملكة، من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتبوك والحدود الشمالية.
ويُجهّز المدفع بالذخائر الصوتية طوال الشهر، ويُوضع في مواقع مرتفعة؛ لضمان وصول الصوت إلى أكبر مساحة ممكنة، فيما يشرف رجال الأمن على تجهيزه وصيانته وإطلاقه في الأوقات المحددة، بما يحقق انتظام عمله وسلامة الموقع.