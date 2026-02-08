سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، الآلية العلمية لظاهرة تموجات البطناج المنتظمة التي تظهر على الطرق البرية غير المعبدة، مشيرًا إلى أنها من الظواهر المعقدة في هندسة الطرق وتنشأ من التفاعل الديناميكي بين المركبة وسطح الطريق.

سبب تموجات البطناج

وبيّن المسند عبر منصة إكس أن بداية تشكّل الظاهرة تكون نتيجة عدم استواء بسيط في سطح الطريق، حيث يضغط نظام تعليق السيارة عند مرور الإطار فوق النتوء، ثم يرتد بقوة للأسفل، مولّدًا ضغطًا إضافيًا على النقطة التالية للنتوء.

وتابع أن هذا الارتداد يزيح المواد المفككة ويكوّن قاع التموج، بينما تتشكل القمة التالية بفعل المواد المندفعة للأمام والجانبين، وتتكرر العملية بشكل منتظم اعتمادًا على سرعة السيارة وتردد نظام التعليق.

وأشار المسند إلى أن الحل الجذري للتعامل مع تموجات البطناج هو تعبيد الطريق، وفي حال تعذّر ذلك، فإنه يُنصح بإجراء صيانة دورية من الجهات المختصة للحد من آثارها وتحسين السلامة على الطرق غير المعبدة.