Icon

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة لدى شركة نابكو Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٠ مساءً
سبب تشكّل تموجات البطناج على الطرق غير المعبدة
المواطن - فريق التحرير

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، الآلية العلمية لظاهرة تموجات البطناج المنتظمة التي تظهر على الطرق البرية غير المعبدة، مشيرًا إلى أنها من الظواهر المعقدة في هندسة الطرق وتنشأ من التفاعل الديناميكي بين المركبة وسطح الطريق.

سبب تموجات البطناج

وبيّن المسند عبر منصة إكس أن بداية تشكّل الظاهرة تكون نتيجة عدم استواء بسيط في سطح الطريق، حيث يضغط نظام تعليق السيارة عند مرور الإطار فوق النتوء، ثم يرتد بقوة للأسفل، مولّدًا ضغطًا إضافيًا على النقطة التالية للنتوء.

وتابع أن هذا الارتداد يزيح المواد المفككة ويكوّن قاع التموج، بينما تتشكل القمة التالية بفعل المواد المندفعة للأمام والجانبين، وتتكرر العملية بشكل منتظم اعتمادًا على سرعة السيارة وتردد نظام التعليق.

وأشار المسند إلى أن الحل الجذري للتعامل مع تموجات البطناج هو تعبيد الطريق، وفي حال تعذّر ذلك، فإنه يُنصح بإجراء صيانة دورية من الجهات المختصة للحد من آثارها وتحسين السلامة على الطرق غير المعبدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد