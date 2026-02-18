سدايا تسخر التقنيات المتقدمة لخدمة المعتمرين في رمضان بالحرمين الشريفين

تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” خلال شهر رمضان جهودها في تسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المعتمرين في الحرمين الشريفين، في مشهد يعكس التكامل الرقمي الذي تعدّه سدايا مع الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك عبر منظومة تقنية تعمل على مدار الساعة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المملكة، بهدف تسهيل رحلة المعتمرين بدءًا من الوصول ومرورًا بالعبور حتى المغادرة بكل يُسر وأمان بإذن الله.

وتأتي هذه الجهود في إطار ما يحظى به الحرمان الشريفان من اهتمام وعناية عظمى من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فعملت “سدايا” بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة على تطوير خوارزميات ذكية تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعزز سلامتهم وتنظيم حركتهم.

وتقدم “سدايا” دعمها التقني في مطارات المملكة ومنافذها البرية والبحرية، ومن ذلك مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والصالة رقم (1) في المطار الجديد، إضافة إلى الصالة الشمالية، بغية تسهيل مهام القطاعات الأمنية وضمان انسيابية إجراءات دخول المعتمرين وتوجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً كبيرًا من المعتمرين والمصلين من داخل المملكة وخارجها.

عمل دون انقطاع

ويعمل فريق “سدايا” التقني والفني دون انقطاع في منافذ المملكة لمتابعة جاهزية الأنظمة والشبكات، ورصد الأعطال ومعالجتها فورًا باستخدام أفضل التقنيات المتقدمة، إلى جانب تدريب الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين والمصلين على استخدام أجهزة “بنان” طوال موسم العمرة، وتقديم خدمات البيانات والصيانة لغرفة عمليات المسجد الحرام، وتشغيل المواقع الموسمية لقيادات الأجهزة الأمنية المشاركة في خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، تعمل “سدايا”، مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم حلول ومنتجات رقمية ذكية وآمنة تسهم في إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ورفع جودة الخدمات الرقمية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب والاستشارات في مجالات البيانات وتقنية المعلومات وأبحاث الذكاء الاصطناعي.

كما تواصل “سدايا” دورها في دعم تنظيم وإدارة الحشود بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، عبر حلول تقنية تساعد في إحصاء أعداد الداخلين والمغادرين من بوابات الحرم، والوقوف على الكثافة في المطاف والساحات، بما يعزز القدرة على إدارة الطاقة الاستيعابية وتوزيع المصلين بفاعلية، ورصد السلوكيات وتنظيم الحركة، ورفع مستوى السلامة، ودعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه فرق الإسعاف عند الحاجة.

وفي شهر رمضان يبرز دور التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” الذي يتيح للمستخدمين إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، واستعراض الطاقة الاستيعابية للحجوزات، وإعادة جدولة التصاريح، إلى جانب خدمة التنبيهات عند توفر الحجوزات، وذلك بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة عبر بوابة “مناسك”, إضافة إلى خدمة البث المباشر للحرمين الشريفين وخدمة خرائط نسك.

ويوفر التطبيق الوطني الشامل خدمات رقمية متعددة تقدم من مختلف الجهات تشمل تصفح المصحف الشريف، وتحديد اتجاه القبلة، ومعرفة مواقيت الصلاة، إضافة إلى استعراض بطاقة تصريح دخول الاعتكاف للمعتكفين في المسجد الحرام واستعراض حالة إشغال المطاف والسعي، وخدمة جداول أئمة ومؤذني الحرمين في تجربة رقمية متكاملة تعكس تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وبإمكان المستخدم الاطلاع على مواقيت الصلاة محليًا وعالميًا من خلال أداة (ودجت) التي تمكنهم من إضافة مواقيت الصلاة والعد التنازلي، إضافةً إلى التنبيهات لمواقيت الصلاة في التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.