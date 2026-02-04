Icon

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٠ مساءً
سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 608.65 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 557.93 ريال.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 532.57 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 456.49 ريال.

كما سجل الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 355.05 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 18,931.20 ريال.

