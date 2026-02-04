سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا مقارنة بأسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 608.65 ريال، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 557.93 ريال.
بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 532.57 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 456.49 ريال.
كما سجل الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 355.05 ريال، وسجل سعر أونصة الذهب بيع في السعودية يسجل اليوم الأربعاء 18,931.20 ريال.