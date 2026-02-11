سفارة السعودية في الفلبين تنقل مواطنًا بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة

Icon

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، نقل مواطن سعودي بطائرة الإخلاء الطبي الجوي من مدينة مانيلا إلى المملكة، لاستكمال علاجه داخل أرض الوطن، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وبمتابعة من وزارة الخارجية.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن عملية النقل تمت بالتنسيق مع إدارة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لرعاية مواطنيها في الخارج وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأكدت السفارة حرصها على متابعة حالة المواطن الصحية حتى وصوله إلى المملكة، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل وموفور الصحة.

