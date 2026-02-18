Icon

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا Icon 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان Icon مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة Icon الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد Icon النفط يتراجع 2% Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا Icon إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك Icon تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان Icon توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة

سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطنين سعوديين وُصفت حالتهما بالحرجة، حيث جرى نقلهما عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت السفارة عبر منصة إكس أن عملية النقل تمت بعد استكمال الإجراءات الطبية والإدارية المطلوبة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة الصحية للمواطنين وتوفير العناية المناسبة لهما.

قد يهمّك أيضاً
3 تنويهات من سفارة السعودية في أوزبكستان للمواطنين

3 تنويهات من سفارة السعودية في أوزبكستان للمواطنين

تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات

تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات

وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في مصر، والتدخل العاجل في الحالات الطارئة، وتقديم ما يلزم من دعم ورعاية، مشيدةً بجهود الفرق الطبية والإدارية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء.

واختتمت السفارة بيانها بالتعبير عن تمنياتها للمواطنين بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد