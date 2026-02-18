سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة

تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطنين سعوديين وُصفت حالتهما بالحرجة، حيث جرى نقلهما عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت السفارة عبر منصة إكس أن عملية النقل تمت بعد استكمال الإجراءات الطبية والإدارية المطلوبة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة الصحية للمواطنين وتوفير العناية المناسبة لهما.

وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في مصر، والتدخل العاجل في الحالات الطارئة، وتقديم ما يلزم من دعم ورعاية، مشيدةً بجهود الفرق الطبية والإدارية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء.

واختتمت السفارة بيانها بالتعبير عن تمنياتها للمواطنين بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.