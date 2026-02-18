سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد النفط يتراجع 2% الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك تهيئة المصليات والمواقف بمركز القبلتين الحضاري خلال رمضان توقعات الطقس اليوم الأربعاء.. رياح وغبار على عدة مناطق
تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطنين سعوديين وُصفت حالتهما بالحرجة، حيث جرى نقلهما عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت السفارة عبر منصة إكس أن عملية النقل تمت بعد استكمال الإجراءات الطبية والإدارية المطلوبة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة الصحية للمواطنين وتوفير العناية المناسبة لهما.
وأكدت السفارة حرصها على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في مصر، والتدخل العاجل في الحالات الطارئة، وتقديم ما يلزم من دعم ورعاية، مشيدةً بجهود الفرق الطبية والإدارية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء.
واختتمت السفارة بيانها بالتعبير عن تمنياتها للمواطنين بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.