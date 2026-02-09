Icon

سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٦ مساءً
سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة
المواطن - فريق التحرير

تابعت سفارة السعودية لدى مصر، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين سعوديين، حيث جرى نقلهم على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت السفارة عبر منصة إكس حرصها المستمر على متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، مشيدةً بالتعاون القائم مع الجهات المصرية المعنية، ومقدّرة الجهود الطبية والإدارية التي أسهمت في تسهيل إجراءات الإخلاء وتوفير العناية الطبية المطلوبة.

وأعربت سفارة السعودية لدى مصر عن تمنياتها للمواطنين بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.

 

 

