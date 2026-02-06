الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي
باشر الدفاع المدني بمنطقة الباحة، في حينه، حادث سقوط شخص من إحدى المعدات أثناء تنفيذ أعمال إنشائية، حيث جرى التعامل مع الحالة بشكل فوري.
وأوضح الدفاع المدني عبر منصة إكس أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول حالته الصحية.