سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠١ مساءً
سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل
المواطن - فريق التحرير

باشر الدفاع المدني بمنطقة الباحة، في حينه، حادث سقوط شخص من إحدى المعدات أثناء تنفيذ أعمال إنشائية، حيث جرى التعامل مع الحالة بشكل فوري.

وأوضح الدفاع المدني عبر منصة إكس أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول حالته الصحية.

