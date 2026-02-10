سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو 

سقطت اليوم طائرة ركاب في مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة مقديشو دون خسائر بشرية.

وأوضح مدير هيئة الطيران المدني في الصومال، أحمد معلم حسن أحمد معلم، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن طائرة ركاب عادت إلى المطار بعد إقلاعها بقليل بسبب خلل فني، حيث لم يتمكن الطيار من الهبوط بنجاح.

وأضاف مدير هيئة الطيران المدني بالصومال، أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة جالكعيوا.