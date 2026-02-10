أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل” طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة “حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
سقطت اليوم طائرة ركاب في مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة مقديشو دون خسائر بشرية.
وأوضح مدير هيئة الطيران المدني في الصومال، أحمد معلم حسن أحمد معلم، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن طائرة ركاب عادت إلى المطار بعد إقلاعها بقليل بسبب خلل فني، حيث لم يتمكن الطيار من الهبوط بنجاح.
وأضاف مدير هيئة الطيران المدني بالصومال، أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة جالكعيوا.