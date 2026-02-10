Icon

أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم Icon سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو  Icon تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل” Icon طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية Icon الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال Icon تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة Icon “حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية Icon رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض Icon عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون خسائر بشرية

سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو 

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٦ مساءً
سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سقطت اليوم طائرة ركاب في مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة مقديشو دون خسائر بشرية.

وأوضح مدير هيئة الطيران المدني في الصومال، أحمد معلم حسن أحمد معلم، وفق وكالة الأنباء الصومالية، أن طائرة ركاب عادت إلى المطار بعد إقلاعها بقليل بسبب خلل فني، حيث لم يتمكن الطيار من الهبوط بنجاح.

قد يهمّك أيضاً
انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا

انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا

كارثة جديدة في أجواء أمريكا.. سقوط طائرة على منازل في فيلادليفيا

كارثة جديدة في أجواء أمريكا.. سقوط طائرة على منازل في فيلادليفيا

وأضاف مدير هيئة الطيران المدني بالصومال، أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة جالكعيوا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد