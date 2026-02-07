Icon

بعد ليوناردو.. عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتحذيرات من فيضانات Icon stc توقع اتفاقية لتنفيذ مشروع Silklink في سوريا Icon تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” بشراكة بين طيران ناس و”الطيران المدني السوري” Icon لوحات طبيعية مذهلة.. رصد مشاهد الربيع في المواقع البرية شرق رفحاء Icon ترامب يرفض الاعتذار عن نشر الفيديو المسيء لـ أوباما زوجته Icon مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ32,6 ملم في الخرمة Icon أوكرانيا.. روسيا أطلقت 400 مسيرة و40 صاروخًا على قطاع الطاقة Icon 10 ضوابط لتسمية الجمعيات الأهلية.. حظر الأسماء المضللة والمشابهة للجهات الرسمية Icon 9 مليارات ريال عقود و350 فرصة استثمارية في الشرقية Icon الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم أره يتذمر يوماً من خدمة الناس

سلطان بن سلمان معزياً في وفاة عبدالرحمن السويلم: خدم بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ مساءً
سلطان بن سلمان معزياً في وفاة عبدالرحمن السويلم: خدم بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رحمه الله عضو مجلس مديري شركة مواكبة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 18 / 8 / 1447هـ.

قد يهمّك أيضاً
الأمير سلطان بن سلمان ينعى أمين عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

الأمير سلطان بن سلمان ينعى أمين عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية

سلطان بن سلمان يدشن كتب مؤسسة التراث الخيرية

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أن الراحل رجل نبيل، وشخصية استثنائية تعلمت منه الكثير منذ بارك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، أمير منطقة الرياض حينذاك- بترشحي في انتخابات مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث دعم سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الجمعية منذ أن كانت فكرة في البدايات، ويقدر – أيده الله- الدكتور السويلم كطبيب سعودي متميز وكان أيضاً من المؤسسين للجمعية مع معالي الدكتور غازي القصيبي قبل تعيينه سفيراً، وظل طوال رحلته معي في الجمعية كعضو ونائب لرئيس مجلس الإدارة مستشاراً موثوقاً وأخاً عزيزاً وشخصية يعتمد عليها.

وأضاف سموه: “لقد خدم معالي الدكتور السويلم يرحمه الله بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي، وطوال رحلة مسيرته الخيرية كان نبيلاً في خدمة الناس، بل كان يسعى للعمل الخيري بكل طاقته، وكان الكثيرون يطلبون مشورته ومعونته ومشاركته بخبرته وعلمه في الاعمال الخيرية المتعددة وكان يقوم بذلك دون تردد، وكذلك في مختلف المواقع الوظيفية التي أوكلت له منذ عمله كمدير لمستشفى الشميسي ثم وكيلاً لوزارة الصحة، ثم رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي… لقد كان نموذجاً فريداً يُحتذى به في العطاء وخدمة العمل الخيري والإنساني”.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال لخدمة بلاده، وأن يبارك في أبنائه وأسرته الذين هم على خطاه – يرحمه الله- سائرون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد