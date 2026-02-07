سلطان بن سلمان معزياً في وفاة عبدالرحمن السويلم: خدم بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رحمه الله عضو مجلس مديري شركة مواكبة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 18 / 8 / 1447هـ.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أن الراحل رجل نبيل، وشخصية استثنائية تعلمت منه الكثير منذ بارك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- ، أمير منطقة الرياض حينذاك- بترشحي في انتخابات مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث دعم سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الجمعية منذ أن كانت فكرة في البدايات، ويقدر – أيده الله- الدكتور السويلم كطبيب سعودي متميز وكان أيضاً من المؤسسين للجمعية مع معالي الدكتور غازي القصيبي قبل تعيينه سفيراً، وظل طوال رحلته معي في الجمعية كعضو ونائب لرئيس مجلس الإدارة مستشاراً موثوقاً وأخاً عزيزاً وشخصية يعتمد عليها.

وأضاف سموه: “لقد خدم معالي الدكتور السويلم يرحمه الله بلاده والأعمال الخيرية بشكل استثنائي، وطوال رحلة مسيرته الخيرية كان نبيلاً في خدمة الناس، بل كان يسعى للعمل الخيري بكل طاقته، وكان الكثيرون يطلبون مشورته ومعونته ومشاركته بخبرته وعلمه في الاعمال الخيرية المتعددة وكان يقوم بذلك دون تردد، وكذلك في مختلف المواقع الوظيفية التي أوكلت له منذ عمله كمدير لمستشفى الشميسي ثم وكيلاً لوزارة الصحة، ثم رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي… لقد كان نموذجاً فريداً يُحتذى به في العطاء وخدمة العمل الخيري والإنساني”.

ودعا سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال لخدمة بلاده، وأن يبارك في أبنائه وأسرته الذين هم على خطاه – يرحمه الله- سائرون.