سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس

هنّأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني والتبريكات، مقرونة بالدعاء إلى البارئ -جلّ وعلا- بأن يديم على المملكة المناسبات السعيدة، ويكتب لها الاستقرار الدائم والتقدم المتنامي.