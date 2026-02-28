عُمان تؤيد دول الخليج والأردن فيما تتخذه من إجراءات

السعودية حذّرت من الحرب.. فاستهدفت إيران المدن الخليجية لا القواعد الأمريكية وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 مسؤولين وقادة إيرانيين سلطنة عُمان تدين الهجوم الإيراني على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن الملك سلمان يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين السعودية لن تسمح لأي طرفٍ كان باستخدام أجوائها.. وستعمل على ضمان سلامة أراضيها القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين أجواء ضبابية تستقطب أهالي عسير للإفطار في الحدائق العامة “الجوازات” تسخر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ برعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة
أعلنت سلطنة عُمان إدانتها واستنكارها الاستهدافات الإيرانية لمواقع في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتضامنها مع الدول الشقيقة، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
وتدعو سلطنة عمان إلى أهمية وقف انتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي، وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.