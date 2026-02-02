Icon

ليكون مرجعًا موثوقًا لجمع وتحليل البيانات

سلمان الدوسري: “واس” تطلق مركز الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
سلمان الدوسري: “واس” تطلق مركز الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي
المواطن - فريق التحرير

كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن إطلاق وكالة الأنباء السعودية “واس” لمركز الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي؛ ليكون مرجعًا موثوقًا لجمع وتحليل البيانات، بما يدعم تطوير السياسات الإعلامية على أسس عملية دقيقة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الإعلام فعاليات أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.

المنتدى السعودي للإعلام 2026

وينطلق المنتدى السعودي للإعلام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

https://x.com/SPAregions/status/2018238254944841756

