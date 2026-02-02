سلمان الدوسري: “واس” تطلق مركز الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
كشف وزير الإعلام سلمان الدوسري، عن إطلاق وكالة الأنباء السعودية “واس” لمركز الدراسات الإعلامية واستطلاعات الرأي؛ ليكون مرجعًا موثوقًا لجمع وتحليل البيانات، بما يدعم تطوير السياسات الإعلامية على أسس عملية دقيقة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الإعلام فعاليات أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكل”.
وينطلق المنتدى السعودي للإعلام في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
