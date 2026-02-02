سلمان الدوسري يعلن إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام

أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالشراكة مع سدايا، مع انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

وأكد وزير الإعلام خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، أن الرعاية الملكية للمنتدى تمنحه بُعدًا أوسع، وتكسبه رؤية أعمق، وترى في الإعلام أداة للوعي ووسيلة للتنمية.

ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.