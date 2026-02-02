Icon

برعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد حفل تخريج المجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالشراكة مع سدايا

سلمان الدوسري يعلن إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١١ مساءً
سلمان الدوسري يعلن إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الاثنين، إصدار وثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام بالشراكة مع سدايا، مع انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

وأكد وزير الإعلام خلال حفل افتتاح أعمال النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026، أن الرعاية الملكية للمنتدى تمنحه بُعدًا أوسع، وتكسبه رؤية أعمق، وترى في الإعلام أداة للوعي ووسيلة للتنمية.

ويشارك في المنتدى ما يزيد على 300 من أبرز الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية تستكشف التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد