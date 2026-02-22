Icon

سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٥ صباحاً
سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت
المواطن - واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع (23,243) كرتونًا من التمر في وادي وصحراء حضرموت، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمينة لعام 2026م.

وشمل التوزيع (14) مديرية بوادي وصحراء حضرموت، وهي تريم، وسيئون، وشبام، والسوم، والقف، ورماه، وتمود، وحريضة، ورخية، وعمد، ووادي العين، وساه، والعبر، وزمخ ومنوخ، استفاد منها (139,458) فردًا من الأسر المحتاجة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، على هذه المساعدات الإنسانية التي أسهمت في التخفيف من الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الغذائية خلال الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.

