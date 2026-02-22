سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع (23,243) كرتونًا من التمر في وادي وصحراء حضرموت، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمينة لعام 2026م.
وشمل التوزيع (14) مديرية بوادي وصحراء حضرموت، وهي تريم، وسيئون، وشبام، والسوم، والقف، ورماه، وتمود، وحريضة، ورخية، وعمد، ووادي العين، وساه، والعبر، وزمخ ومنوخ، استفاد منها (139,458) فردًا من الأسر المحتاجة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وعبّر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، على هذه المساعدات الإنسانية التي أسهمت في التخفيف من الأعباء المعيشية وتوفير الاحتياجات الغذائية خلال الشهر الفضيل.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.