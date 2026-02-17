سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لليمن

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية البالغة (100) طن من التمور.

وثمّن مستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بلفقيه الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن كمية التمور المقدمة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للأسر المحتاجة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.