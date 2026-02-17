سلمان للإغاثة يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لليمن

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية البالغة (100) طن من التمور.
وثمّن مستشار وزير الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة جمال بلفقيه الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة باليمن، مشيرًا إلى أن كمية التمور المقدمة سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة دعمًا للأسر المحتاجة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.