سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب قطاع غزة

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٤ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب قطاع غزة
المواطن - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالًا غذائية جديدة في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة تواجهها العائلات النازحة داخل المخيمات، حيث أصبحت الاحتياجات الأساسية عبئًا يوميًا يثقل كاهل الأسر؛ مما يجعل هذه السلال الغذائية سندًا حيويًا يعينهم على تأمين متطلبات المعيشة.

وتولت الفرق الميدانية لـ”المركز السعودي للثقافة والتراث” -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- تنفيذ المهمة وفق آلية منظمة تراعي الوصول إلى الفئات الأشد احتياجًا، وبما يعكس مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية في العمل الإغاثي.

ويأتي هذا التدخل في إطار المسار الإنساني المتواصل الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ دعمًا للشعب الفلسطيني وتجسيدًا لالتزامها المستمر بمساندته في مختلف الظروف.

