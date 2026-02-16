سلمان للإغاثة يوزع 100 حقيبة إيوائية و100 خيمة في حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (100) حقيبة إيوائية و(100) خيمة في مخيم شليلة بمديرية حرض بمحافظة حجه، استفاد منها (1.122) فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.