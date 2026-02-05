Icon

سلمان للإغاثة يوزع 2.200 كرتون تمر في مديرية المكلا بحضرموت

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٩ مساءً
سلمان للإغاثة يوزع 2.200 كرتون تمر في مديرية المكلا بحضرموت
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (2.200) كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت استفاد منها (13.200) فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2026م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

