542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (542) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز المسيفرة ومركز بصرى الشام بمحافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (542) فردًا من النازحين في المخيمات، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.