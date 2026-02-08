Icon

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة لدى شركة نابكو Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ مساءً
542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (542) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز المسيفرة ومركز بصرى الشام بمحافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (542) فردًا من النازحين في المخيمات، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.

قد يهمّك أيضاً
سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية

سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية

سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب قطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب قطاع غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب قطاع غزة
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية جديدة جنوب...

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في...

السعودية اليوم