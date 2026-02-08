النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (542) قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز المسيفرة ومركز بصرى الشام بمحافظة درعا بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (542) فردًا من النازحين في المخيمات، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.