سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في مديرية رازح بمحافظة صعدة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (150) خيمة، و(80) حقيبة إيوائية في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استفاد منها (1.350) فردًا، ضمن مشروع طوارئ الإيواء في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.