سلمان للإغاثة يوزّع 1,000 سلة غذائية في الدمازين السودانية 

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1,000) سلة غذائية للأسر النازحة والعائدة إلى ديارها في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها (6,325) فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” السودان 2026م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.