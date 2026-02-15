Icon

سيكون لها بالغ الأثر في دعم مسيرة العمل الخيري في المملكة

سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣١ مساءً
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المواطن - واس

رفع سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الموافقة الكريمة على إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مؤكدًا أن هذه الموافقة توضح ما توليه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بالعمل الخيري والإنساني في المملكة.

وأوضح في تصريح بهذه المناسبة، أن إطلاق النسخة السادسة من الحملة يأتي امتدادًا لنهج خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –أيدهما الله- في دعم أعمال البر والإحسان، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وترسيخ مبادئ التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، لا سيما في شهر رمضان، الذي تتجلى فيه معاني العطاء والبذل.

وأثنى سماحته على الدور البارز الذي تقوم به المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في تنظيم وتيسير أعمال التبرع، وضمان وصولها إلى مستحقيها بموثوقية وكفاءة عالية، من خلال متابعة دقيقة وقنوات آمنة؛ بما يسهم في تمكين العمل الخيري وتعظيم أثره الديني والخيري في المجتمع.

وأكد أن هذه الموافقة سيكون لها -بإذن الله- بالغ الأثر في دعم مسيرة العمل الخيري في المملكة، داعيًا الله –سبحانه وتعالى- أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويبارك في جهود القائمين على الحملة، وينفع بها المستفيدين في مختلف المجالات.

