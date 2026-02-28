Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٧ مساءً
سوريا: 4 قتلى في السويداء إثر سقوط صاروخ إيراني
المواطن - فريق التحرير

قتل أربعة أشخاص، اليوم السبت، جراء سقوط صاروخ ايراني على مبنى في مدينة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وأفادت “سانا” نقلاً عن مديرية الإعلام في محافظة السويداء بسقوط “أربعة قتلى وعدد من الجرحى جراء سقوط صاروخ إيراني على بناء في المنطقة الصناعية داخل مدينة السويداء نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران” بعد الإعلان عن إغلاق جزئي ومؤقت للمجال الجوي في جنوب سوريا.

4 قتلى في السويداء

يأتي ذلك بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران التي ردت بإطلاق صواريخ على مناطق متفرقة في إسرائيل وعدد من دول الخليج.

يذكر أن التطورات الميدانية أتت فيما كان يرتقب أن يعقد الجانبان الأميركي والإيراني جولة جديدة من محادثات النووي الأسبوع المقبل، على الرغم من إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة عدم رضاه عن مسار المحادثات التي عقدت 3 جولات منها خلال الفترة الماضية.

كما يذكر أن ترامب لوح مرارا وتكرارا مؤخرا بالخيار العسكري، فيما توعد طهران بالرد بشكل حاسم على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي.

