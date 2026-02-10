Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم مرتفعًا (18.52) نقطة، ليقفل عند مستوى (11213.97) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (4.5) مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (303) ملايين سهم، سجلت فيها أسهم (142) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (116) شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ مجموعة إم بي سي، وأمريكانا، والنايفات، والعزيزية ريت، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ سي جي إس، وثمار، والكثيري، وطيبة، وتعليم ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98%) و(9.96%).

وكانت أسهم شركات؛ أمريكانا، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، والكيميائية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهُم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا (33.46) نقطة ليقفل عند مستوى (23639.92) نقطة، وبقيمة تداولات بلغت (13) مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت مليون سهم.

